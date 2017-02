Bruno Genesio, tecnico del Lione, commenta così l'esito del sorteggio dell'Europa League, che ha messo i francesi di fronte alla Roma: "E' un avversario difficile che ha esperienza a livello europeo. E' una delle migliori squadre in questa competizione. Il sorteggio è quello che è. Dobbiamo solo pensare a prepararci, per arrivare fino in fondo dobbiamo giocare alla grande. Grenier non potrà giocare, ma saremo contenti di rivederlo"".