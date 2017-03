Bruno Genesio, tecnico del Lione, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma.



SUL VANTAGGIO OTTENUTO NEL MATCH DI ANDATA - "Tutto è relativo. Sapevamo che sarebbe stato un confronto duro, abbiamo giocato un ottimo secondo tempo ma ci sono ancora 90 minuti da giocare".



SULL'IMPORTANZA DELLA SFIDA - "Stiamo crescendo, le competizioni europee portano maturità ma la Roma è una delle squadre favorite, vogliamo andare avanti e continuare con questo nostro percorso di crescita".



SULLA GESTIONE DEL MATCH - "La cosa essenziale è l’equilibrio, dobbiamo difendere bene perché la Roma ci metterà pressione, la chiave è l’equilibrio tra le due fasi".



SULLE CHANCE DI QUALIFICAZIONE - "La Roma è molto forte, è seconda in Italia, è molto esperta e favorita in Europa League. siamo fiduciosi ma dobbiamo essere anche umili. Dobbiamo giocare con fiducia ma tenere anche la testa bassa perché non sappiamo che difficoltà incontreremo".