In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Rachid Ghezzal, esterno di 24 anni del Lione che stasera affronta la Roma negli ottavi di Europa League e che 10 anni fa era uno dei raccattapalle nella famosa sfida vinta dai giallorossi per 2-0 parla di Totti, «una leggenda a cui è impossibile non ispirarsi». Queste le sue parole:



«Non ho mai avuto idoli ma è impossibile non ispirarsi a calciatori come lui. Da bambini si sogna di diventare professionisti anche per affrontare leggende del suo calibro. Quest’anno dopo Buffon sfido Totti. Mi reputo fortunato».



Ghezzal parla anche della partita di oggi: «La Roma è uno squadrone, parte favorita. Però in campo sarà 50-50. A noi è servito il doppio confronto con la Juve in Champions per capire che non siamo poi così lontani. Servirà una prestazione da Champions. Sarà complicato, ma non impossibile. Tatticamente la Roma è molto forte, ma è tipico delle squadre di allenatori italiani. Basta vedere come Conte ha trasformato il Chelsea e l’Italia all’Europeo. La Roma ha una bella difesa, Dzeko segna a valanga, Salah con la sua velocità può creare problemi a chiunque. Dovremo rimanere compatti e concentrati. Abbiamo qualità, con Lacazette, Tolisso».



L’Europa League è ormai l’ultima chance del Lione per tornare in Champions…

«In campionato abbiamo perso troppi punti con le piccole. L’Europa League è un obiettivo concreto, ma intanto pensiamo alla Roma».