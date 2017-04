Sarà un'estate calda per il Lione, che dovrà respingere diversi "assalti" alle sue stelle, e non si parla solo di Tolisso, ma di un attaccante su cui sono puntati molti occhi. Alla corsa per Alexandre Lacazette, oltre a squadre di Premier si è unito infatti anche il Borussia Dortmund.



A riportarlo è il Sun, che sottolinea come questa operazione di mercato derivi dalla necessità di trovare un possibile sostituto di Aubameyang, sul quale piomberanno molte offerte nella prossima sessione di calciomercato.