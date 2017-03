Alexandre Lacazette, attaccante del Lione, prossimo avversario della Roma in Europa League, lancia la sfida ai giallorossi in conferenza stampa: "Vincere l'Europa League è una delle sfide che ci siamo posti per questo fine stagione. La nostra fiducia offensiva è cresciuta molto ultimamente ma difensivamente dobbiamo ancora migliorare. Dzeko? E' un ottimo attaccante, completo sotto tutti i punti di vista. Purtroppo io ho qualche centimetro in meno rispetto a lui... In partite di questo livello noi attaccanti siamo obbligati a segnare".