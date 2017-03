Lione - Roma 4-2



Lopes 6: I gol non sono sue responsabilità, è presente e attento e fa stare sereni i difensori.



Rafael 5,5: Da un giocatore come lui ci si aspetta un apporto decisivo in chiave offensiva, se questo non accade i limiti difensivi diventano preponderanti.



(46' Jallet 6,5: Il suo ingresso dà solidità al reparto. A questi livelli l'esperienza si fa sentire)



Mammana 5,5: Bene i primi minuti, poi si fa sopraffare dall'attacco romanista e ha sulla coscienza il gol di Fazio.



(71' Fekir 7,5: Dopo tre minuti timbra il suo ingresso in campo con il gol che sbilancia la partita. Forza fresca che dà sprint al Lione e surclassa la Roma in termini di dinamismo e rapidità).



Diakhaby 5: Fa il bello e il cattivo tempo per i padroni di casa. Prima regala una gioia ai suoi tifosi con il gol, poi lascia sfilare il pallone e scivola aprendo la via a Salah per il pareggio giallorosso.



Morel 6,5: Tiene botta nel primo tempo e nella ripresa è uno dei più attivi spingendo sulla fascia sinistra.



Gonalons 7: Fa bene da centrocampista, ancor meglio da difensore centrale. La sua duttilità permette a Genesio di cambiare la partita.



Tousart 6: Mastino ordinato, non cerca di strafare, ci mette tutta la fisicità che lo contraddistingue.



Tolisso 7: La seconda rete del Lione è una prodezza in termini di potenza e precisione del centrocampista ventiduenne. Oltre al gol, l'apporto che dà alla squadra è di grande qualità. Pericolo costante per la porta difesa da Alisson.



Ghezzal 6: Gli manca il guizzo per incidere sulla partita. Fa tutto bene tranne l'ultimo passaggio o la conclusione che perde sempre di incisività.



(76' Cornet sv)



Lacazette 7,5: Nel primo tempo non ruba l'occhio ma fa un lavoro determinante, nella ripresa cambia marcia, crea tante occasioni e segna il gol che chiude la partita nei minuti di recupero.



Valbuena 6,5: Si muove bene tra le linee, sua la punizione da cui si genera il primo gol. Alisson gli toglie la gioia del gol.



All. Genesio 7: Toglie un centrale per rendere la squadra più offensiva e i risultati gli danno ragione.