Intervistato da Radio Marca e Onda Cero Mariano Diaz ha ammesso di non sapere se farà ritorno al Real Madrid dopo l'esperienza a Lione: "Ho firmato per cinque anni con l'OL, ma non so se il Real abbia un'opzione di riacquisto. Ho avuto alcune offerte e il Lione ha fatto una proposta importante per me. Lacazette ha lasciato spazio in attacco e Zidane mi ha consigliato dicendomi che sarebbe stata una buona opzione. Sono molto contento di come sono iniziate le cose. Il campionato francese è molto fisico e ho imparato molto in poche partite".