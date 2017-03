Rafael, terzino del Lione, ha parlato a OL TV della partita di ritorno di Europa League contro la Roma: ''Questa mattina mi sono allenato e mi sento bene. Contro la Roma ho provato a giocare nonostante l'infortunio ma dopo il primo tempo non ho potuto continuare. Il match del PSG contro il Barcellona ci aiuterà perché abbiamo capito che dobbiamo rimanere concentrati per tutto il tempo e sarà impossibile difendere per tutta la partita, soprattutto per noi che amiamo attaccare. Grenier? Sono molto felice di averlo visto giocare questo fine settimana. Ho visto la partita della Roma contro i Palermo: li ho trovati molto stanchi alla fine''.