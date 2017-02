Alexander Lacazette è stato al centro di qualche polemica negli scorsi giorni per un rendimento non all'altezza, ma nelle ultime due gare è andato a segno per ben 3 volte, riconquistando di fatto i propri tifosi. Il giocatore però rimane sempre al centro delle voci di mercato e, secondo quanto riporta France Football, sono tre i club più interessati al giocatore: Atletico Madrid, che potrebbe perdere Griezmann, Borussia Dortmund, che potrebbe vivere la stessa situazione con Aubameyang, e il Liverpool, alla ricerca di una prima punta per sostituire Sturridge e Origi.