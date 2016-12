Marcello Lippi, in un'intervista a La Nazione, ha parlato di come stia crescendo il calcio in Cina e di cosa serve per poter fare il definitivo salto di qualità: ''Queste operazioni di mercato non mi stupiscono perché conosco la passione che c’è per il calcio anche ai massimi livelli. Quelli economici ma anche governativi. I soldi però non bastano, serve un lavoro in profondità con la creazione di settori giovanili per ragazzi cinesi, con allenatori preparati da un lavoro formativo completo. Insomma, creare una cultura calcistica a 360 gradi. Il Guangzhou in Cina vince perché ha una solida base di giocatori cinesi e la mentalità giusta. Un po’ quello che accade in Italia con la Juventus che ha gli italiani che trascinano il gruppo''.