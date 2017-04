Ai microfoni di Sportitalia, ha parlato Marcello Lippi, esprimendo la sua opinione sulla corsa scudetto.



La lotta per lo scudetto si può considerare chiusa?

“No, non è chiusa. Può succedere d tutto. La Juve è però la squadra più forte di tutti. Soprattutto dal punto di vista caratteriale. Roma e Napoli sono di poco dietro”.



Sentito Totti di recente? Ha consigli da dargli nella gestione di questo momento particolare?

“L’ho sentito un paio di mesi fa. Consigli non glieli do in pubblico, ma eventualmente in privato. E’ talmente una bella e limpida persona che qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta. Farà benissimo come ha fatto benissimo da calciatore”.