Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ai microfoni di Radio Onda Libera parla del momento del campionato. "Allegri osannato dopo le critiche feroci di Doha? Non è una novità, manca l'equilibrio. Un allenatore è un fenomeno dopo aver vinto una partita e diventa un somaro quando ne perde un'altra. Per Allegri parla la qualità del lavoro con gli scudetti che ha vinto. Roma e Napoli hanno capito come fare veramente sul serio? Sì, danno la sensazione di una crescita. Possono impensierire la Juve pur se dipende sempre dai bianconeri che restano nettamente superiori. Se la Juve fa la Juve, non ce n'è per nessuno. Il Napoli sta dando spettacolo ed è stato bravo Sarri a cambiare dopo l'infortunio di Milik".