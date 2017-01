Marcello Lippi ha parlato al Corriere della Sera della Roma, che ha colpevolmente perso l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria: ''La Roma? Non mi aspettavo la sua frenata. Con tutta la simpatia che provo per la Sampdoria, in un momento così positivo, in vantaggio due volte, te la giochi per lo scudetto fino in fondo: non mi aspettavo che lasciassero la partita così''.