Il ct della Cina, Marcello Lippi ha dichiarato a Tuttosport sulla sfida tra Juventus e Tottenham in Champions League: "Sono perfettamente d'accordo con Allegri. Max ha ragione e fa bene a respingere in maniera netta tutta la negatività che arriva dall'esterno. Vincere non è affatto scontato, in Champions. Il Tottenham è un'ottima squadra. E se il 2-2 fosse arrivato in rimonta, recuperando due gol agli inglesi e non facendoseli recuperare, adesso si farebbero tutti altri discorsi in ottica ritorno. Un po' di rosico ci sta per come era iniziata la gara, però non è ancora finita. C'è un'altra partita".



"Cosa non ha funzionato? Non tocca a me dirlo, non mi permetterei mai. Parlare di quello che è successo non ha senso, bisogna stare vicino alla squadra e guardare avanti con ottimismo. Allegri e i giocatori sanno perfettamente quello che ha funzionato e quello che non è andato bene. Parliamo di un allenatore e di una squadra che da anni stanno ottenendo risultati importanti in Italia e a livello internazionale".



"Tottenham fragile in difesa? Io avevo pronosticato una partita simile a quella contro il Barcellona dello scorso anno. All'inizio è andata così, poi è diventata una gara un po' stregata, penso al rigore sbagliato da Higuain. Ma l'ultima cosa che deve succedere è che la squadra ora perda autostima, proprio per questo condivido in pieno quanto detto da Allegri. Ripeto: c'è un'altra partita da giocare per qualificarsi ai quarti. Non la sbaglieranno a Wembley. E non c'è soltanto la vittoria. Si può passare anche con un 2-2 nei 90' e un gol nei tempi supplementari".



"Ci sono delle anologie con i nostri quarti del 2003. A Torino pareggiammo 1-1 contro il Barcellona. E poi siamo andati al Camp Nou a giocarci la qualificazione. Siamo passati in vantaggio con Nedved, abbiamo subito il pareggio di Xavi e siamo rimasti in dieci per l'espulsione di Davids. Partita infinita: ai supplementari cross di Birindelli e gol di Zalayeta. In quella Champions abbiamo distrutto le spagnole. Prima del Barcellona avevamo battuto il Deportivo la Coruna e in semifinale eliminammo il Real Madrid".



"Rosicare un po' aiuterà. Ma l'importante è restare ottimisti e mantenere alta l'autostima. E poi, in vista della gara di Londra, magari Allegri recupererà anche un paio di giocatori assenti l'altra sera".



"Può aver senso criticare Buffon? Assolutamente no. Ha fatto un mezzo passo perché probabilmente si aspettava un tiro a sorpassare la barriera. Se non lo avesse fatto e Eriksen avesse tirato in quel modo adesso tutti lo criticherebbero per quello".



"Possibili contraccolpi in campionato? Parliamo della Juventus, di campioni esperti e navigati. Sono abituati a girare pagina in fretta. Il derby col Torino o un'altra partita, per la Juve cambia poco. Sono giocatori abituati a giocare ogni tre giorni e a combattere su tutti fronti".