Il Lipsia, squadra rivelazione della Bundesliga, ha annunciato che diventerà proprietario dello stadio in cui gioca, la Red Bull Arena. Abbandonata, dunque, l'idea di costruire un impianto ex novo poco fuori dalla città. Il Lipsia, di proprietà della Red Bull, ha anche annunciato che effettuerà dei lavori di ampliamento, che non inizieranno prima del 2018, per portare la capacità dello stadio da 42.500 a 57.000 spettatori.