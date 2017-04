Uno dei giovani tenuti maggiormente sotto osservazione dalla Juventus è Pol Lirola, senza dubbi. A lungo talento più brillante nelle giovanili bianconere, il terzino destro classe '97 girato al Sassuolo ha vissuto una stagione tra alti e bassi: prima convincente, poi l'infortunio lo ha messo in ombra fino a costringerlo a un rendimento deludente negli ultimi mesi. E così la Juventus sta studiando il piano per il laterale destro, apprezzato da tanti club anche all'estero.



LA STRATEGIA - Lirola nelle idee della Juve può tranquillamente rimanere un altro anno al Sassuolo, come previsto dal prestito biennale già stabilito. I bianconeri però chiederanno garanzie sul suo utilizzo, anche perché c'è la fila per prendere Lirola che non verrà richiamato subito alla Juventus. L'Atalanta è un'ipotesi in caso di partenza di Andrea Conti, mentre la Fiorentina se dovesse scegliere Di Francesco in panchina può essere un'altra candidata. E così la Juve ne manterrà il controllo, lasciandogli ancora lo spazio che merita.