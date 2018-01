E' atterrato a Milano il nuovo acquisto dell'Inter, Lisandro Lopez. Il difensore argentino arriva dal Benfica, dove in stagione ha collezionato solamente 8 presenze, in prestito. Secondo, però, le ultime indiscrezioni rilanciate in Portogallo da Record, e per le quali la redazione di calciomercato.com sta trovando conferme, il classe '89 non arriverà in prestito con diritto di riscatto, ma con obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.



Con il mancato arrivo anticipato di Bastoni dall'Atalanta, l'Inter si è fiondato sull'ex Arsenal de Sarandì chiudendo velocemente e regalando a Luciano Spalletti un'alternativa di esperienza. Partito dal Portogallo nel primo pomeriggio (foto Record), non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa locale: atteso a Milano a breve, il centrale argentino è pronto per una nuova avventura.