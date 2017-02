L'ultimo della serie è stato Leonardo Bonucci, ma prima di lui in tempi e modi diversi, anche Khedira, Mandzukic, Higuain, Lichtsteiner e Dybala avevano sbuffato per le decisioni e i cambi operati da Massimiliano Allegri. La società bianconera, come riporta Tuttosport, è così orientata a chiudere il caso più fresco multando il difensore per il battibecco con il tecnico duranre la partita di venerdì contro il Palermo. I diretti interessati si sono chiariti e pensano alla sfida con il Porto.



PROVINI - Intanto oggi sarà una giornata decisiva per Barzagli e Chiellini. Hanno intensificato il lavoro per il recupero Allegri valuta le condizioni e poi decide. L'esperienza dei due difensori sarebbe utile in chiave Champions, però Allegri possiede in rosa valide alternative come la coppia Daniele Rugani e Mehdi Benatia.