In casaè scoppiato un vero e proprio caso., dopo la lite in campo per chi dovesse calciare il rigore contro il Lione. A distanza di qualche giorno, in Francia si discute ancora della frattura all'interno dello spogliatoio parigino, tanto che anche Marioha voluto dire la sua.Attraverso il proprio account Instagram, infatti,", recita il suo messaggio per l'ex Barcellona.