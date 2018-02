Gianluca Litteri, attaccante del Venezia, in gol oggi contro il Bari, parla a Sky Sport dopo la sua doppietta: "Tra le scelte che avevo ho voluto Venezia per il progetto della società e la bellezza della piazza. Sono contento di essere qui, ho trovato un grande gruppo che mi ha fatto sentire subito parte di esso. Contento della vittoria ma amareggiato dell'espulsione, per me eccessiva. Arrivato qui non credevo di trovare un gruppo così unito, e questo deve essere il segreto di ogni squadra. Sui playoff o meno vedremo alla fine, l'importante è lavorare e basta. Il mister in queste due settimane mi ha fatto capire che c'era bisogno di più presenza in area sulle palle sporche. So che qui non ti viene regalato nulla e il posto va guadagnato. Per me è stato eccessivo l'arbitro ad ammonirmi per simulazione. Non dico di darmi rigori, ma neanche di buttarmi fuori perché il contatto c'era".