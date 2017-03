Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!SAMPDORIA – Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Pavlovic/Regini; Barreto, Torreira, Djuricic/Linetty; Bruno Fernandes/Praet; Quagliarella/Schick, Muriel.Ballottaggi: favoriti Djuricic e Praet, più Regini di Pavlovic. Schick dovrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso.Squalificati: –Indisponibili: –PESCARA – Bizzarri; Zampano, Stendardo, Coda, Biraghi; Memushaj, Bruno, Verre; Benali, Cerri, Caprari.Ballottaggi: Zeman sembra intenzionato a confermare gli undici titolari come settimana scorsa.Squalificati: –Indisponibili: Campagnaro, Bahebeck, Gilardino, Mitrita