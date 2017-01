L'ex tecnico del Genoa Fabio Liverani è stato intervistato da Radiosei dopo la gara di Coppa Italia tra i rossoblu e la Lazio, altra formazione del suo passato calcistico. Liverani si è soffermato in particolare sull'arrivo a Genova del giovane centrocampista laziale Danilo Cataldi: “Cataldi è andato al Genoa in prestito secco, l’unica soluzione che potesse accontentare tutti - sostiene l'ex centrocampista - Lui aveva bisogno di maggiore spazio, la Lazio crede molto in lui e il Genoa doveva prendere il sostituto di Rincon senza un esborso affrettato. Le due società hanno potuto decidere con più calma, in prospettiva sono state accontentate le esigenze di tutte le parti".