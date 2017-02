L’ex centrocampista della Fiorentina Fabio Liverani analizza così il momento della squadra gigliata e le voci sul cambio di allenatore a fine stagione a a Stop&Gol su Radio Fiesole: “Giampaolo? Lo conosco bene e lo apprezzo, mi piace l’intensità negli allenamenti e le idee che ha. Non sarebbe un passo indietro per la Fiorentina. Dare etichette non mi piace, li voglio valutare sul campo. Fino ad oggi ha fatto molto bene negli ultimi anni. In Italia si va molto per moda, invece bisogna far parlare il campo ed il campo dice che ha qualità e competenza. Tecnicamente Sousa e Giampaolo sono diversi, ma in comune hanno idee trasmesse bene e dirette. Bernardeschi? È in stato di grazia, fa la differenza in questo momenti. Il campionato? Non è tardi per la Fiorentina, ma è un po’ in ritardo. Per l’Europa ci sono scontri diretti. L’Inter è superiore a tutti, l’Atalanta vive di entusiasmo, la Lazio non è entusiasmante ed il Milan ha vinto senza convincere: i giochi non sono finiti per la Fiorentina”.