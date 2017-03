Le ambizioni da titolo ormai sono andate, Liverpool e Arsenal adesso lottano per un posto in Champions. Determinante, a questo proposito, la sfida di domani pomeriggio in Premier League. Ad Anfield Road i Reds, quinti con 49 punti, affrontano i Gunners, quarti a 50. Le quote sono equilibrate, ma con una leggera preferenza verso i padroni di casa, che nel loro stadio, in questa Premier, hanno perso solo un incontro, con lo Swansea. Il successo-sorpasso del Liverpool è dato a 2,10 su Microgame, contro il 3,45 sul pareggio e il 3,40 per il colpo dell’Arsenal, che ad Anfield Road non vince dal 2012.