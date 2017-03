Liverpool-Arsenal (calcio d'inizio alle ore 18.30) è il big match della 27esima giornata di campionato nella Premier League inglese. Reduci dalla sconfitta sul campo del Leicester, i Reds si presentano allo scontro diretto con un punto in meno dei Gunners, che hanno giocato una partita in meno. Klopp deve fare a meno degli infortunati Henderson e Sturridge. Dall'altra parte Wenger recupera Koscielny (titolare) e Ramsey (in panchina con Alexis Sanchez), ma perde Elneny. Il Liverpool ha vinto solo due delle 12 partite giocate finora nel 2017 e soltanto una delle ultime 9 sfide in casa con l'Arsenal in campionato (5-1 nel febbraio del 2014) con 5 pareggi e 3 sconfitte. Ma i Reds sono ancora imbattuti nei 12 scontri diretti con le prime 5 squadre in classifica: 7 vittorie e 5 pareggi. Klopp ha lo stesso rollino di marcia del suo predecessore Rodgers nelle prime 56 gare di Premier League: 27 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte. L'Arsenal ha perso 4 delle ultime 10 partite di campionato, tante quante nelle precedenti 35 giornate, vincendo solo una volta nella ultime 5 trasferte con un pareggio e 3 sconfitte. All'andata, nel primo turno di campionato, il Liverpool si impose per 4-3 al termine di una gara spettacolare.