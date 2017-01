La Premier League riparte con il 23° turno e lo fa con il botto: alle 21 big match tra Liverpool e Chelsea, scontro diretto tra la capolista e una delle inseguitrici che può essere decisiva nella corsa al titolo. Le squadre ci arrivano con umori agli opposti: i Reds sono in un periodo di crisi, tre sconfitte e tutte in casa per gli uomini di Klopp costate l'eliminazione in EFL e FA Cup e un passo indietro in campionato; i Blues invece sono ripartiti bene dopo il ko contro il Tottenham e ora cercano non solo il terzo successo consecutivo ma anche la vendetta per la sconfitta subita all'andata a Stamford Bridge, primo ko britannico per Conte. Liverpool obbligato a vincere per provare a tenere aperta la Premier League, Chelsea invece a caccia della vittoria che può spedire i Reds a -13 e mettere un mattone pesantissimo nella corsa al titolo.