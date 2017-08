Philippe Coutinho è pronto a uscire allo scoperto e forzare ulteriormente la mano con il Liverpool per poter essere ceduto al Barcellona. Secondo Mundo Deportivo oggi a Montecarlo ci sarà un incontro fra i due club per discutere del giocatore, con i Reds che fin qui hanno rifiutato tutte le offerta con l'ultima da oltre 120 milioni. L'ex interista che anche ieri sera non è stato convocato da Klopp per un sospetto infortunio alla schiena sarebbe pronto ad indire una conferenza stampa per dichiarare pubblicamente la sua volontà di essere ceduto al Barcellona.