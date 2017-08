Secondo il Daily Mail, l'Arsenal cederà il difensore tedesco Shkodran Mustafi soltanto per 40 milioni di euro, la cifra pagata l'anno scorso per acquistarlo dal Valencia. L'ex Sampdoria è nel mirino dell'Inter, che in alternativa valuta i francesi Mangala del Manchester City e Sakho del Liverpool. Quest'ultimo, secondo il Daily Telegraph, è conteso da West Bromwich Albion e Crystal Palace, dove ha già giocato in prestito nella seconda metà della passata stagione.