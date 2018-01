Secondo il britannico Mirror Everton e Liverpool sono pronte a darsi battaglia per il giovane difensore del Charlton Ezri Konsa.

I biancorossi di Londra hanno fissato come prezzo 5 milioni di sterline per il nazionale inglese under 20, considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama britannico. Al momento i Toffees sembrano in vantaggio in virtù dei buoni rapporti che hanno con i biancorossi, con i quali conclusero lo scorso anno anche l'affare Ademola Lookman.