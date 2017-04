Liverpool-Everton (calcio d'inizio alle ore 13.30) è l'anticipo che apre la 30esima giornata di campionato nella Premier League inglese. Klopp, che recupera gli attaccanti brasiliani Coutinho e Firmino, arriva al derby numero numero 228 con 6 punti di vantaggio su Koeman. Oltre a Henderson e Sturridge, i Reds devono fare a meno anche di Lallana, infortunatosi in nazionale così come dall'altra parte Funes Mori, indisponibile al pari di Coleman e Schneiderlin. Il Liverpool, che ha perso solo un derby degli ultimi 20 giocati in Premier League (nell'ottobre 2010 con gol di Cahill e Arteta), è pronto a egugliare la striscia positiva di 13 risultati utili consecutivi in campionato contro l'Everton. Che si affida a Lukaku, già autore di 5 gol contro il Liverpool in Premier League, ma solo una volta ad Anfield col WBA nel 2013.