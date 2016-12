Brutta tegola per il Liverpool e per il suo allenatore Jurgen Klopp, impegnati nella rincorsa al Chelsea capolista di Premier League per provare a riportare a casa quel titolo che sulle rive del Mersey manca dal lontano 1990. Rischia di saltare il confronto diretto del prossimo 31 gennaio con la formazione di Antonio Conte uno degli uomini di riferimento dei Reds, l'attaccante brasiliano Roberto Firmino, fermato nella notte di Natale per guida in stato di ubriachezza dalla polizia. Un portavoce delle forze dell'ordine ha confermato l'indiscrezione e ha fatto sapere che il brasiliano dovrà presentarsi in udienza davanti al giudice proprio nello stesso giorno della partita, che sarà disputata ad Anfield. Il Liverpool. che per quella data confida di aver pienamente recuperato Coutinho, fuori per un infortunio alla caviglia dallo scorso 4 dicembre, non ha voluto commentare l'accaduto e attenderà "fino a che il procedimento legale non avrà compiuto il suo corso".