Un'altra volta, ancora una volta, ancora ad Anfield, ancora davanti al suo pubblico. Steven Gerrard torna in campo con i suoi Reds, a casa sua per la partita di beneficenza tra Leggende Liverpool e Leggende Real Madrid. La cornice di Anfield accoglierà lui e i suoi compagni, tra cui Ian Rush, Robbie Fowler, John Aldridge e Jamie Carragher, sabato 25 marzo, e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione LFC, che aiuta i bambini e i giovani nel Merseyside.



L'eterno capitano del Liverpool ha confessato tutta la sua emozione per l'evento: "Non vedo l'ora di giocare questa partita, Anfield sarà sempre un posto speciale nel mio cuore. È un vero onore condividere il campo con una squadra di così grandi leggende".