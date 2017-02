23.500 euro di multa e un anno di ritiro della patente: è arrivata la sanzione per Roberto Firmino, attaccante brasiliano del Liverpool che lo scorso 24 dicembre era stato fermato dalla polizia alla guida del suo Range Rover in stato di ebbrezza e per di più in senso vietato. Se la cava Firmino, che si pente: "Quello che ho fatto è stato un cattivo esempio per tutti. Chiedo perdono al club, ai miei compagni e ai tifosi per l'accaduto. Prometto a tutti i membri della famiglia del Liverpool che imparerò da questo errore e che non si ripeterà in futuro". Non ci saranno ulteriori sanzioni da parte della società inglese.