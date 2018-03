I gol di Mohamed Salah per il Liverpool d'ora in poi varranno oro, nel vero senso della parola: l'esterno ex Roma, obiettivo del Real Madrid per la prossima sessione di calciomercato, ha già realizzato la bellezza di 36 reti in 41 partite durante questa stagione, la prima con i Reds. Ma il prossimo gol potrebbe essere quello più importante, dato che potrebbe valere la bellezza di 115 milioni di euro (circa 100 milioni di sterline) e aiutare l'intera popolazione d'Egitto, la nazione natia di Momo.



11 MINUTI DI CHIAMATE GRATIS A GOL: NUMERI DA URLO, MA LA VODAFONE... - La Vodafone del paese africano ha infatti deciso di elargire undici minuti di chiamate gratis ai propri clienti per ogni rete realizzata con i Reds da Salah: un'offerta incredibile se si pensa ai numeri dell'egiziano arrivato da Roma in estate per 40 milioni di euro. Solamente da settembre infatti ogni abbonato Vodafone in Egitto avrebbe già ricevuto la bellezza di 374 minuti di chiamate gratis, ovvero più di sei ore gratuite. Prima di pensare ai quarti di finale di Champions Salah ora può aiutare l'intero popolo dei suoi connazionali facendo la cosa che sa fare meglio, continuare a fare gol... rischiando di mandare in rovina la Vodafone.



OGNI GOL VALE PIU' DI 100 MILIONI - Già, perché la compagnia telefonica del Regno Unito ha più di 43 milioni di abbonati in Egitto, secondo quanto riportato sul sito ufficiale: questo vuol dire che ogni rete di Salah può venire a costare più di 100 milioni di euro. Figuratevi poi se capita un weekend come l'ultimo, con il poker realizzato al Watford: fortunatamente Salah e la Vodafone hanno un buon rapporto, per ora...



@AleDigio89