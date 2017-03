Emre Can e il Liverpool sono al centro di una diatriba per il rinnovo di contratto. I continui rifiuti del giocatore, secondo quanto rivela il Daily Mirror, hanno fatto infuriare il club. Il centrocampista tedesco vorrebbe infatti 70 mila a sterline a settimana, circa il doppio rispetto al guadagno attuale, ma per i Reds le pretese sono troppo alte. Il contratto del giocatore scadrà nel 2018, ma se non dovessero trovare l'accordo il Liverpool può decidere di vendere già nel prossimo mercato. La Juventus osserva, al momento è un'operazione da circa 25 milioni.