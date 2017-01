La sconfitta con il Southampton e l’eliminazione dalla coppa di Lega è solo l’ultimo capito di una serie nera che per il Liverpool va avanti da inizio anno. Una sola vittoria in sette partite (tra campionato e coppe) è il magro bilancio dei Reds, che ora probabilmente lotteranno solo per la Fa Cup visto il quarto posto in campionato, a -10 dal Chelsea. Un bilancio sconfortante che per i bookmaker potrebbe portare a una svolta “estrema” in panchina: l’addio di Jurgen Klopp a fine stagione si gioca a 8,00 sulle lavagne d’oltremanica, quota ancora alta ma significativa, visto che finora il tecnico tedesco non era mai stato messo in discussione dagli esperti di scommesse.