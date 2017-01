Quando si parla di fattore campo solitamente si intende il vantaggio per la squadra di casa di giocare tra le mura amiche con il favore del pubblico, a volte però l'espressione può assumere un significato diametralmente opposto: è il caso del Liverpool, che dopo aver mantenuto l'imbattibilità per oltre un anno (17 gennaio 2016 contro il Manchester United era stata l'ultima sconfitta interna) nel giro di una settimana ha perso addirittura per tre volte consecutive ad Anfield.



FLOP IN COPPA - Crisi aperta dal ko contro lo Swansea: il 2-3 incassato dagli ultimi in classifica è costato caro alla banda di Klopp, crollata dopo una striscia di 7 risultati utili che l'aveva proiettata al secondo posto e scavalcata in classifica da Arsenal e Tottenham. Fa male però soprattutto la doppia eliminazione nelle coppe, vero e proprio flop per i Reds. Mancata la rimonta in EFL sul Southampton, che aveva vinto 1-0 all'andata e con lo stesso risultato ha espugnato Anfield, sorprendente il successo in FA Cup del modesto Wolverhampton, che milita nella seconda divisione inglese: Klopp sottovaluta i Wolves e presenta una formazione ricca di giovani riserve, scelta che costa carissimo al Liverpool sotto di due reti nella ripresa e incapace di recuperare nonostante gli innesti di Coutinho e Sturridge. Pesa certamente l'assenza di Mane (impegnato in Coppa d'Africa), pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico tedesco che non perdeva tre partite consecutive dal 2007 e che ora spacca il web: chi lo scarica e ironizza chiamandolo Jurgen 'Flop', chi invece si schiera al suo fianco e condanna l'atteggiamento della squadra.



E ADESSO ARRIVA CONTE - Il Liverpool prova ora a rialzarsi dopo un gennaio da horror e quella di martedì può essere la sfida giusta per ricaricare di stimoli il gruppo: ad Anfield arriva il Chelsea capolista e per i Reds è una sfida da dentro o fuori. La squadra di Klopp si trova già a -10 da quella di Conte, perdere vorrebbe dire rinunciare definitivamente a qualunque sogno di rimonta e spegnere anche le speranze di Arsenal e Tottenham che inseguono i Blues. Non solo, significherebbe anche il rischio di perdere il quarto posto utile per la Champions League, con il Manchester City pronto al sorpasso e lo United che potrebbe rifarsi sotto e riaprire i giochi. Spezzare la maledizione di Anfield e battere il Chelsea per tenere aperta la Premier League: quello di martedì è il crocevia della stagione per il Liverpool.



