Jurgen Klopp non esclude nuovi innesti per il centrocampo del Liverpool. "Fino al 31 agosto terremo gli occhi aperti. Non dipende soltanto da noi, ma anche dalle altre società", ha dichiarato il tecnico tedesco dopo l'amichevole contro l'Athletic Bilbao. Il club inglese dovranno fare a meno dell'infortunato Lallana nelle prime settimane di campionato e, con l'interesse della Juventus per Emre Can sempre presente, il mercato dovrà fornire immediate contromosse.