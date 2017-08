Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato in conferenza stampa la vittoria dei suoi Reds, che, ieri sera, si sono qualificati ai gironi di Champions League. Si è parlato però anche di mercato: "Il passaggio del turno ha una grossa influenza sul mercato, soprattutto se ti qualifichi spesso in Champions. I giocatori con cui parliamo rispondono: 'Se giocherete in Champions League, saremo molto interessati a venire al Liverpool, è un gran club e c'è un buon allenatore. Tutto questo, poi, capita anche se si vuole rinnovare il contratto di un giocatore. Io penso sempre: 'WTF, è tuo compito farlo! La responsabilità è tua, sei tu che giochi per portare la squadra in Champions League. Non puoi e non devi aspettare di arrivarci per poi partecipare. Ma è una cosa che dobbiamo fare insieme, ed è ciò che abbiamo fatto stanotte".