L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha dichiarato in conferenza stampa: "Non vediamo l'ora di andare in campo. Nelle ultime settimane abbiamo avuto impegni più difficili rispetto alle altre squadre di testa e sono contento di come li abbiamo gestiti. In Inghilterra ogni partita è come una finale, lo Swansea sta provando a salvarsi, non so quando la lotta per il titolo entrerà nel vivo ma noi ci siamo. Per entrambe è una partita molto importante, d'ora in poi sono solo finali. Speriamo di poter contare sulla solita atmosfera straordinaria e giocare da Liverpool. Abbiamo già visto che è più facile divertirsi giocando a calcio con un'atmosfera meravigliosa".