Alla vigilia del ritorno del playoff di Champions League tra il suo Liverpool e l'Hoffenheim, Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla situazione di Philippe Coutinho, sempre inseguito dal Barcellona: "Per il momento è ancora infortunato, quindi domani non ci sarà. Non ci sono altre novità, resterà qui al 100 %. Come va tra me e lui? Tutto bene, nessun problema".