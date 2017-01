L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha dichiarato in conferenza stampa in vista della trasferta di domenica sul campo del Manchester United: "Molte persone, dopo la nostra ultima partita, dicevano 'Oh no, la prossima è col Manchester United', ma datemi 11 calciatori e saremo competitivi. Dobbiamo essere più rapidi nei passaggi, in una delle due partite non abbiamo nemmeno creato tante occasioni. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, ma contro lo United non penso sia troppo una questione di chance e dominio, dobbiamo pensare anche ad altre cose. Non devo dire ai giocatori quanto sia importante questa partita, per gli appuntamenti speciali bisogna essere coraggiosi e farsi trovare pronti, l'atteggiamento e le motivazioni sono fondamentali. Non c'è tempo per cercare scuse quando le cose vanno male, questi giocatori sanno di dover essere responsabili e di dover fare bene in campo. Siamo il Liverpool e dobbiamo dimostrarlo e chi si aspetta una battaglia non resterà deluso, da parte nostra ci sara', al 100%. Mourinho? Condividiamo una certa rabbia agonistica".