Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a Premium Sport prima della semifinale di ritorno di Champions sul campo della Roma: "Sono le leggi del calcio, siamo qui per fare qualcosa di grande. Ci sarà la folla e lo stadio che vorrà spingere la Roma ma anche noi crediamo nel nostro calcio e ne facciamo davvero di buono. Siamo qui per metterlo al centro. Non avrebbe alcun senso speculare sul risultato dell'andata. Proporremo il gioco e speriamo di festeggiare alla fine: vogliamo la finale e faremo di tutto per ottenerla".