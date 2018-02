Pareggio che sa beffa atroce per il Liverpool, raggiunto sul 2-2 dal Tottenham all'ultimo respiro. Un'amarezza che Jurgen Klopp non riesce a nascondere ai microfoni di Sky Sports: "Il rigore all'ultimo minuto? A volte succede, io non posso andare di mia iniziativa nello spogliatoio dell'arbitro. Forse l'arbitro poteva dire di aver sbagliato sul primo rigore, perché era chiaramente in fuorigioco; sul secondo, sì, c'è stato contatto, ma Lamela era già pronto a cadere sul tocco di van Dijk. Non critico l'arbitro in sé, ma pretendo coerenza: se nel primo tempo hai lasciato correre, così avrebbe dovuto fare anche nel secondo".