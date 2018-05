Un vantaggio di 3 gol piuttosto rassicurante da difendere per conquistare la finale di Champions League e 11 anni di distanza dalla sconfitta col Milan ad Atene. Il Liverpool di Jurgen Klopp intravede l'obiettivo inseguito per tutta una stagione e si appresta a disputare i 90 minuti decisivi contro la Roma in una situazione per certi versi paradossale. L'entusiasmo per la vittoria di Anfield e per lo straordinario momento di forma del grande ex Mohamed Salah è stato mitigato in parte dalla sequenza di infortuni che ha colpito soprattutto il reparto di centrocampo (stagione finita per Emre Can, Lallana e Oxlade-Chamberlain) e soprattutto dal caso che riguarda lo storico vice del tecnico tedesco, Zeljko Buvac.



RISERBO TOTALE - Nella giornata di ieri, hanno iniziato a circolare i primi rumors relativi a un addio per motivi personali del più stretto collaboratore di Klopp, prima compagno di squadra, poi assistente negli ultimi 17 anni, dall'esperienza di Mainz, ai successi col Borussia Dortmund, fino all'avventura inglese. Un rapporto lavorativo che si è rotto all'improvviso, nonostante recentemente il bosniaco avesse prolungato il suo contratto col Liverpool. In Inghilterra, aleggia ancora il riserbo più totale sui motivi della separazione in un momento così delicato e traspare la volontà dei Reds di non liberare Buvac fino al termine della stagione, nonostante il diretto interessato sia pronto a formalizzare le proprie dimissioni.



A rendere sempre più misteriosa la questione è stato il quotidiano del suo Paese Pravda BL, secondo cui dietro questo addio ci sarebbe l'Arsenal, pronto ad affidargli il ruolo di successore di Arsene Wenger. Una scelta clamorosa dettata dalla presenza nei quadri dirigenziali dei Gunners di quello Sven Mislintat, oggi capo degli osservatori, che in passato ha lavorato con Buvac e Klopp al Borussia Dortmund e che ha quindi fornito referenze più che positive sull'ormai ex collaboratore tecnico del Liverpool.