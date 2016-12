Liverpool-Manchester City (calcio d'inizio alle ore 18.30) è il big-match della 19esima giornata di campionato nella Premier League inglese, in campo per l'ultimo turno del girone d'andata. Gli ospiti si presentano ad Anfield con un punto in meno rispetto ai Reds, secondi in classifica dietro al Chelsea di Conte. Klopp non recupera Coutinho dall'infortunio, mentre Guardiola recupera Aguero dalla squalifica. Il City non vince nel vecchio Anfield dal 2003: 14 gare senza successi e tre sconfitte nelle ultime tre partite.



FORMAZIONI UFFICIALI:

LIVERPOOL: Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Henderson, Wijnaldum, Can; Lallana, Mane, Firmino. (A disp. Karius, Moreno, Lucas, Alexander-Arnold, Ejaria, Origi, Sturridge). All. Klopp.

MANCHESTER CITY: Bravo; Zabaleta, Stones, Otamendi, Kolarov; Fernandinho, Yaya Touré; Sterling, Silva, de Bruyne; Aguero. (A disp. Caballero, Clichy, Sagna, Fernando, A Garcia, Iheanacho, Navas). All. Guardiola.