Sadio Mané, attaccante del Liverpool, parla della Roma, avversaria in Champions League in semifinale, a LiverpoolEcho.com: "Sappiamo che non sarà una partita facile, ma abbiamo la qualità di battere qualsiasi squadra in questa competizione. Proveremo a fare il nostro meglio. Possiamo vincere la Champions? Tutto è possibile. Con la qualità presente in rosa tutto è possibile".