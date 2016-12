Daniel Sturridge è tornato a segnare; l'attaccante inglese nel match di ieri contro lo Stoke City ha siglato la rete del definitivo 4-1 appena 52 secondi dopo il suo ingresso in campo. Il classe '89, stando a Sky Sports, ha commentato in questo modo il suo momento al Liverpool: ''La cosa più importante è continuare ad avere una mentalità positiva. Questo è un gioco di squadra e ognuno è utile; io non ho nessun problema, mi piace giocare a calcio e anche quando ho pochi minuti a disposizione cerco di restare concentrato e dare il massimo; quando non gioco cerco comunque di essere positivo e di farmi trovare pronto''.