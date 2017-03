La leggenda del Liverpool, Phil Thompson dice la sua sui Reds: "Per essere vincenti bisogna tornare sul mercato in estate e spendere molto, ma soprattutto nei reparti che lo necessitano". Lo ha dichiarato in un’intervista su Sky Sport, dove lavora come commentatore. Thompson sa cosa vuol dire giocare in una squadra vincente: Ha vinto con la maglia del Liverpool 7 Premier e 3 Coppe dei Campioni. Difensore prima, manager della squadra poi, il suo amore nei confronti dei Reds è sempre stato manifestato in più occasioni.



PAROLA ALLA LEGGENDA REDS - L'ex calciatore classe '54 è tornato a parlare in seguito alla sconfitta al King Power Stadium contro il Leicester, non nascondendo la propria delusione, anche per il quinto posto in classifica del suo Liverpool. "Mi aspetto una reazione sabato contro l’Arsenal – ha proseguito Thompson – anche perché i Reds si trovano 14 punti alle spalle della capolista Chelsea, e il Manchester United è sesto, ma ad appena un punto e può essere insidioso. Spero di vedere in campo maggiore aggressività. La vera svolta per il Liverpool potrà esserci però solo con il mercato estivo. Bisognerà intervenire in tutti e tre i reparti, con rispettivamente tre top player. Questo team – precisa - necessita di un grande finalizzatore, di un centrocampista centrale di livello e di un grande difensore".



BISOGNA INVESTIRE IN TOP PLAYER - La rosa potrebbe perdere un pezzo pregiato questa estate, si tratta di Daniel Sturridge, la cui partenza per Phil è da mettere in conto: "Sturridge è un grande calciatore e molti lo vogliono, se lascerà il Liverpool quest’estate, allora la società dovrà spendere (e tanto) per riuscire a sostituirlo con un altrettanto talentuoso attaccante". Thompson però è fiducioso: "Grazie ad acquisti mirati il Liverpool potrà essere competitivo su tutti i fronti, è tutto ciò che serve. Le basi – conclude - per una squadra di qualità ci sono, e si può fare affidamento anche su un grande allenatore come Klopp".