Il Liverpool avrebbe pronta un'offerta da record per un difensore. Come spiega il Liverpool Echo, i Reds sarebbero disposti a spendere una cifra vicina ai 60 milioni di euro per Virgil van Dijk del Southampton. L'olandese piace anche a Chelsea, Everton, e Manchester City, così il Liverpool si prepara a superare l'ardua concorrenza presentando un'offerta record quest'estate.Dietro l'interesse dei Reds vi sarebbe la volontà di Jurgen Klopp, che da tempo insiste per Van Dijk.



In uscita i Reds vogliono oltre 30 milioni di euro per il difensore francese Mamadou Sakho, 27 anni ex PSG, ora in prestito al Crystal Palace.